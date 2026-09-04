Ferrari, Hamilton e Leclerc con i Ray-Ban Monza GP Edition 2026

Occhiali speciali per il GP di casa: Ferrari e Ray-Ban hanno svelato la collezione "Monza Grand Prix Edition 2026". Charles Leclerc e Lewis Hamilton li hanno indossati nel grande evento di Palazzo Reale a Milano insieme a Peggy Gou. Ispirata al leggendario circuito di Monza e in omaggio a Michael Schumacher, la cui straordinaria carriera rimane per sempre legata alla gara di casa della Ferrari, questa limited edition celebra la precisione, la passione e la tradizione agonistica che accomunano Ray-Ban e la Scuderia Ferrari HP. Rivisitando una silhouette iconica ispirata agli anni ’90 in chiave contemporanea e orientata alle prestazioni, la Monza Edition presenta una montatura avvolgente in metallo con la caratteristica struttura aviator a doppio ponte di Ray-Ban. Le lenti sfumate, impreziosite dall’inconfondibile rosso della Scuderia Ferrari HP, sono completate da terminali delle aste e naselli abbinati, mentre i contorni dinamici delle lenti riflettono la velocità, la sicurezza e il carattere inconfondibile che contraddistinguono entrambi i brand.