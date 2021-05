Qualifiche a Portimao: dominio Mercedes con Bottas e Hamilton. Verstappen 3., Ferrari quinta con Sainz e ottava con Leclerc

GP PORTOGALLO F.1 PROVE UFFICIALI

Acuto a sorpresa del pilota finlandese che mette a segno nelle prove ufficiali di Portimao la 17esima pole della sua carriera.

di

STEFANO GATTI

Sfuma a Portimao la pole numero 100 di Lewis Hamilton, battuto per sette (!) millesimi di secondo da Valtteri Bottas. Un'infrazione dei famigerati "track limits" costringe Max Verstappen a ripetere il suo time attack ma l'olandese non va oltre il terzo tempo a 398 millesimi dalla pole. Seconda fila Red Bull completata da Sergio Perez. La Ferrari non brilla: Carlos Sainz strappa il quinto tempo (+0.691) ma Charles Leclerc è solo ottavo, a quasi un secondo pieno (+0.598 millesimi) da Bottas.

Il sedile della sua W12 è ambitissimo e costantemente a rischio ma quando è in giornata (e soprattutto quando Lewis Hamilton non lo è...) Valtteri Bottas è ancora in grado di togliersi qualche soddisfazione. Come la pole position nel GP del Portogallo, con un vantaggio... impalpabile sul "Re Nero" che - da parte sua - ha scelto di andare all'assalto di quella che sarebbe stata la sua pole numero cento contando sul proprio talento per fare a meno di un treno di "supersoft". Per sua fortuna, a mancare l'appuntamento con la necessaria perfezione anche il suo primo rivale nella caccia al titolo Max Verstappen, il cui giro buono è stato vanificato (o meglio, cancellato) dal superamento del limite esterno della pista alla curva 4. Red Bull al via quindi dalla seconda fila, visto che Sergio Perez ha fatto quello che il team gli chiede, staccando il quarto tempo, a 542 millesimi da Bottas.

Come previsto (o meglio, sperato) la Ferrari è da terza fila, ma solo a metà e grazie a Carlos Sainz che a Portimao si è rivelato un "qualifier" di tutto rispetto, mettendosi dietro il compagno di squadra Charles Leclerc che è addirittura ottavo. Tra i due "cavallini", Esteban Ocon con l'Alpine e Lando Norris con la McLaren. Entrambi hanno batto i loro più esperti (e nel caso Alpine, più titolati) compagni di colori. Ocon ha messo a frutto l'ottimo stato di forma dell'Alpine A521 che Fernando Alonso non è riuscito a portare oltre la 13esima posizione. Norris invece ha inferto (dopo Imola) un nuovo e duro colpo all'autostima di Daniel Ricciardo che - clamorosamente - non è riuscito a superare il taglio del Q1.

Caso opposto in casa Aston Martin: Sebastian Vettel trova un sabato migliore degli ultimi, conquista il Q3 (a differenza di Lance Stroll che si ferma come Ricciardo al Q1) e poi approda alla caccia alla pole affiancando Pierre Gasly sulla quinta fila dello schieramento. Alle spalle del quattro volte campione del mondo il talento "esagerato" di George Russell che qualifica la modesta Williams FW43B in setsa fila (undicesimo tempo), sfiorando per pochi millesimi l'ingresso nella top ten!