Obiettivo test di Sakhir per Alonso: è corsa contro il tempo per il GP del Bahrain di fine marzo

FORMULA 1

Il due volte campione del mondo era stato investito giovedì scorso da un'auto mentre si stava allenando con la bicicletta a Lugano.

"Dopo un periodo di osservazione di quarantotto ore in ospedale, Fernando Alonso è stato dimesso ed ora proseguirà il suo recupero a casa. Dovrà ora osservare un breve periodo di riposo assoluto prima di riprendere progressivamente la preparazione in vista dell' inizio della stagione". Questo il comunicato con il quale Alpine F1 Team annuncia il ritorno casa del proprio pilota dopo l'incidente dell'11 gennaio scorso in Svizzera.

Sottoposto ad un'intervento di chirurgia maxillo-facciale per il riposizionamento della mascella superiore fratturata nell'incidente, Alonso punta a mettersi al volante della nuova Alpine A521 nei test precampionato in programma dal mercoledì 10 a venerdì 12 marzo a Sakhir, due settimane prima del via del Mondiale con il Gran Premio del Bahrain di domenica 28 marzo. C'è ottimismo nel clan dell'asturiano sulle possibilità di farcela. I dubbi sono casomai legati all'eventualità dell'insorgenza di infiammazioni al volto ed al dolore che potrebbe essere causato dal casco e dai suoi movimenti: soprattutto in azione, ad alta velocità.