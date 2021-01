La Ferrari riaccende i motori: "pulcini rossi" in pista, in attesa di Leclerc e Sainz Jr.

FORMULA 1

Tocca alle giovani promesse del vivaio di Maranello "scaldare" la SF71H del 2018 e provare a "gommare" almeno un po' le traiettorie gelate di Fiorano in vista del ritorno al volante dei due "Carlo" ferraristi: Charles Leclerc (che ha completato la sua quarantena) e del debutto assoluto di Carlos Sainz al volante di una Rossa. Ad aprire le operazioni Giuliano Alesi, 21enne figlio di Jean, pilota ufficiale per cinque stagioni, dal 1991 al 1995, l'anno del suo unico successo nel Mondiale al GP del Canada.

La somiglianza è impressionante e mette pure un po' di nostalgia e non stiamo parlando del casco (non solo, almeno) ma degli occhi, dello sguardo dentro il casco stesso, che è una replica piuttosto fedele di quella di papà Jean, a sua volta ispirato al mitico Simpson look "Star Wars" (se ci passate la citazione cinematografica) di Elio De Angelis.

un classicco e suggestivo caso di "history repeating: trent'anni (e cinquantotto giorni) dopo la "prima volta" di papà Jean al volante di una Rossa - la F1-90 che aveva sfiorato il titolo con Alain Prost nella resa dei conti di Suzuka - Giuliano si è "accomodato" nell'abitacolo di una Ferrari, per la precisione il modello guidato in gara da Vettel e Raikkonen nel Mondiale 2018. Meno recente della SF90 del 2019 che - da regolamento, monoposto "vecchie" di almeno due anni - che la Ferrari avrebbe potuto rimettere in azione ma già disponibile e pronta all'uso, essendo stata appunto utilizzata per il precedente test dei piloti FDA a fine settembre dell'anno scorso e per lo shakedown pre-campionato "covid" di Leclerc e Vettel tre mesi prima.

Dopo Alesi, a scendere in pista tocca al neozelandese Marcus Armstrong ed al russo Robert Shwartzman che quest'anno incroceranno (speriamo non troppo) le rispettive traiettorie in Formula 2 con i team DAMS e PREMA. Per il "Kiwi", secondo pilota del suo Paese a guidare una Ferrari F.1... cinquantadue (!) anni dopo Chris Amon, sarà il debutto assoluto al volante di una monoposto della massima formula. L'ex compagno di squadra di Mick Schumacher nella categoria cadetta lo ha invece già fatto appunto il 30 settembre scorso.