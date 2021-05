I ferraristi dopo le qualifiche, Sainz: "Ho sentito la macchina più mia". Leclerc: "Andrà avanti chi farà meno errori"

GP PORTOGALLO F.1 PROVE UFFICIALI

Lo spagnolo fiducioso di aver completato il proprio rodaggio in rosso, il monegasco fa autocritica e punta su un GP da "in gestione".

"È stata una qualifica difficile per tutti, ho cambiato un paio di cose rispetto a Imola. È difficile spingere ma devo dire che oggi ho sentito la macchina più mia, ho maggiore fiducia e mi ha lasciato maggiori sensazioni". Soddisfazione per Carlos Sainz, al via dalla terza fila del GP. "Stare davanti a Leclerc è un buon segno ma sono focalizzato sul mio set up di guida. Sono un po' 'geloso' di Charles che parte con le medie. In Q2 ho fatto un errore, volevo anche io chiedere la media ma per andare in Q3 ho deciso di utilizzare la soft".

Missione terza fila compiuta per la Ferrari ma solo con una delle due SF21 e probabilmente con quella meno attesa, visto che - anche per... anzianità di servizio a Maranello - ci si aspetta che - almeno per il momento - sia Leclerc il ferrarista più "tagliato" per il compito di spingere la Rossa al limite in assetto da qualifica. A Portimao invece Charles (quarto sia a Sakhir che ad Imola, con rispettivamente Sainz ottavo ed undicesimo) per la prima volta quest'anno è stato batto in qualifica dallo spagnolo, dal quale lo separano in griglia anche i "coriacei" Esteban Ocon e Lando Norris.

"Ho fatto fatica. In Q3 non sono stato di livello, Sainz ha fatto un buon lavoro. Speriamo insieme domani di fare una bella gara. Partirò con le medie, vedremo se riuscirò a gestire meglio. Siamo tutti molto vicini, se le condizioni sono queste credo che andrà avanti chi farà meno errori. Sarà difficile".