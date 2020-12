GP Abu Dhabi, Leclerc: "Soddisfatto del lavoro". Vettel rimanda la sua Ferrari

GP ABU DHABI

La prima giornata di prove libere ad Abu Dhabi non consegna risposte ai tanti interrogativi stagionali che la Ferrari si è posta. Arrivati all'ultimo appuntamento della stagione in quel di Yas Marina, da parte della Rossa c'è la speranza di concludere con un sorriso una stagione falcidiata dai problemi. Nonostante tutto Charles Leclerc, ottavo crono nel pomeriggio, si è detto soddisfatto: "Venivamo da un fine settimana complicato".

"Non mi piace darmi voti, ma sono soddisfatto di quello che ho fatto oggi. Venivamo da un fine settimana complicato, ma sono molto contento della mia stagione e della mia performance" il bilancio del monegasco.

Ben più duro invece Sebastian Vettel che, all'ultima apparizione tra le fila del Cavallino Rampante, ha utilizzato il "metodo scolastico" per dire la sua sulla SF1000 che oggi lo ha visto registrare il 15° tempo in FP2: "Abbiamo ancora un po' di cose da fare, dobbiamo fare un po' di compiti per rimetterci al passo. Domani è un giorno nuovo, sono sicuro che andrà meglio".