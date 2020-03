Giovinazzi avvisa Vettel: "Un 2020 top per conquistare la Ferrari"

Antonio Giovinazzi, in attesa di iniziare la stagione di Formula 1, sogna in grande: "L'obiettivo è quello di fare una grande stagione e conquistarmi la Ferrari". Un avvertimento a Vettel: "So benissimo che questo è un anno importante, per me, non mi nascondo. La Ferrari è da sempre il mio sogno, in tutti i miei ricordi indosso la tuta rossa. È bello essere tra i candidati che ambiscono a quel sedile, ora sta a me".