Formula 1, Hamilton e il suo rapporto con la Mercedes: “Non ho fretta di rinnovare”

MERCEDES

Quinto appuntamento stagionale della Formula 1: domenica si corre nuovamente a Silverstone, in occasione del Gran Premio del 70° Anniversario. Lewis Hamilton appare già destinato a vincere il Mondiale 2020, ma in conferenza stampa l’attenzione è rivolta maggiormente al suo futuro, visto anche il fresco rinnovo del compagno di scuderia Valtteri Bottas: “Di sicuro voglio continuare con la Mercedes, ma non è su questo che mi voglio concentrare ora”.

Il Gran Premio di Formula 1 del 70° anniversario si corre nuovamente sul tracciato di Silverstone, a una settimana di distanza dalla “folle” gara che ha visto Lewis Hamilton imporsi su tre ruote nell’ultimo giro. Ma la conferenza stampa che apre il secondo weekend consecutivo sul tracciato britannico si concentra poco sulla pista e si focalizza invece molto sul futuro dei due piloti della Mercedes. Hamilton esprime le proprie sensazioni a chi gli chiede conto del suo futuro: “Tante persone si stanno preoccupando, ma semplicemente in questo momento non mi sento a mio agio nel ridiscutere un ricco contratto. Non è su questo che mi voglio concentrare ora come ora. Di sicuro voglio continuare con la Mercedes e possiamo sederci attorno a un tavolo per parlarne nel prossimo futuro. Non sto trattando con nessun altro team. Stiamo per aprire un nuovo capitolo assieme e sono elettrizzato dalle opzioni che mi può offrire la Mercedes. Arriverà il momento in cui firmeremo, ma non c’è fretta. Sono contento che Valtteri abbia rinnovato: la stabilità è importante per il team e lui è una persona su cui si può fare affidamento, perché sa giocare di squadra. La sua influenza è sempre positiva sul team ed è un gran lavoratore”.

Si è parlato anche di gomme, anche perché la Mercedes è l’unica squadra in cui, durante il Gran Premio di Gran Bretagna, si è verificata una foratura su entrambe le monoposto. Per domenica prossima ci sarà uno scatto verso mescole più morbide rispetto alla scorsa settimana. “Le gomme morbide rappresenteranno una sfida per tutti, sarà interessante capire quale sarà la strategia per domenica, perché con queste mescole potrebbe essere meglio effettuare più pit-stop. Se devo essere sincero, preferisco così, perché le gare a sosta singola sono noiose”, ha dichiarato Hamilton. “Lo scorso weekend abbiamo ricevuto un’importante lezione in merito agli pneumatici, pensavamo che sarebbero durati più a lungo di quanto effettivamente potevano resistere. Quindi, ora che sappiamo questo fatto, non credo ci saranno nuovamente inconvenienti dello stesso tipo”.

Notizia fresca quella del rinnovo di Valtteri Bottas con la scuderia tedesca anche per il 2021. Il pilota finlandese si è detto grato alla Mercedes per avere nuovamente creduto in lui e che ora è più determinato che mai a lottare per il titolo mondiale. “Ringrazio il team e il gruppo Daimler per la fiducia che continuano a riporre in me. Sono ovviamente fiero di rappresentare questa casa costruttrice e sono molto felice di restare in Mercedes fino al 2021”, ha detto Bottas. “Fin da quando ero bambino sognavo la Formula 1 e di diventare campione del mondo. Questo rinnovo mi permette di essere nella migliore posizione per sognare di diventarlo anche nella prossima stagione. In questa sono partito bene, ma la foratura dello scorso fine settimana è stata un duro colpo nella mia lotta con Lewis. Sono però determinato a tornare forte questo fine settimana sulla stessa pista”.