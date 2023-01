Fine della politica Zero Covid: GP Cina di nuovo nel Mondiale? 

FORMULA 1

Il calendario del Mondiale potrebbe tornare al suo formato-record da ventiquattro tappe

© Getty Images L'indiscrezione ha iniziato a farsi largo nelle prime ore del nuovo anno e potrebbe portare in tempi (per forza di cose molto brevi) a sviluppi clamorosi: il GP della Cina torna in calendario? Già quest'anno e nella sua collocazione originale di domenica 16 aprile, come quarta tappa del Mondiale? Con l'allentamento della politica cinese Zero-Covid a partire da domenica 8 gennaio, viene meno la lunga quarantena imposta ai viaggiatori in entrata nel Paese asiatico ed in vista di questa scadenza ormai dietro l'angolo gli organizzatori di Shanghai hanno avviato colloqui con quelli del Mondiale per un clamoroso ritorno sulla scena iridata a quattro anni praticamente esatti dalla sedicesima e più recente edizione, risalente a domenica 14 aprile 2019 e vinta da Lewis Hamilton su Mercedes, allora alla sua sesta (!) affermazione nel GP della Cina.

Inserito inizialmente nel calendario-record da ventiquattro tappe ma poi nuovamente cancellato poco meno di un mese fa (lo scorso 2 dicembre), il Gran Premio della Cina non è stato ancora rimpiazzato: nel calendario stesso lo "slot" della gara di Shanghai è ancora libero, segno che da parte di Formula One sussiste la volontà di occuparlo o per meglio dire della volontà da parte dell’organizzatore del Mondiale di lasciare la porta aperta al ritorno di una delle tappe strategicamente e commercialmente più importanti, oltre che quella più "penalizzata" dall'emergenza sanitaria mondiale iniziata poco meno di tre anni fa.

Per quanto tendenzialmente stretti (fine gennaio), I tempi operativi per recapitare via nave tutto il materiale sono attualmente coerenti questa possibilità. Novità in proposito sono attese nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Se la trattativa dovesse andare in porto (a proposito di spedizioni via mare), la diciassettesima edizione del GP riprenderebbe per forza di cose il proprio posto in calendario (per il resto del tutto "chiuso"), evitando uno sgradito e soprattutto inopportuno stop di un mese ad inizio stagione: dopo il via in Bahrein ed il successivo GP dell'Arabia Saudita, quindi a metà... strada tra la terza gara (il GP d'Australia del 2 aprile) e la quarta, vale a dire il GP dell'Azerbaijan del 30 aprile, a chiudere il poker "overseas" di inizio campionato.