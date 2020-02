Ferrari, Leclerc fa felici i tifosi biancocelesti: "Forza Lazio!"

Non solo motori. Charles Leclerc è anche un grande appassionato di calcio e più volte è stato immortalato a destreggiarsi nei palleggi per ingannare il tempo tra una sessione e l'altra nei weekend di F1, sia ai tempi dell'Alfa Romeo sia nella scorsa stagione con la Ferrari. È un grande tifoso del Monaco, ma si è lasciato ad andare a una frase di incoraggiamento anche per la Lazio di Inzaghi. Davanti allo smartphone di un tifoso biancoceleste che stava facendo un video, infatti, ha regalato un "Forza Lazio" diventato subito virale sui social e che ha fatto impazzire i tifosi della squadra capitolina. Un po' meno, forse, quelli di Roma e Juve...