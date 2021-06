F1, Verstappen: “Meglio nelle FP2”. Hamilton: “Ci manca grip”

GP FRANCIA

Nella sessione delle prove libere del pomeriggio l’olandese della Red Bull spezza il monopolio delle Mercedes emerso in mattinata: “Buona conclusione di giornata”. Per il britannico “i tempi non sono terribili”

Max Verstappen può decisamente guardare con ritrovato ottimismo al GP di Francia di Formula 1 dopo la seconda sessione di prove libere, chiuse con il suo tempo più veloce: “Non ero del tutto soddisfatto nelle FP1, ma con il secondo set di gomme questo pomeriggio la macchina andava molto meglio”. Valtteri Bottas intervalla l’olandese della Red Bull e Lewis Hamilton, terzo nelle FP2, il quale commenta: “Ci manca grip, ma i tempi non sono terribili”.

Ora Max Verstappen può veramente dire la sua nel GP di Francia. L’inizio del weekend sul tracciato del Paul Ricard ha visto infatti l’olandese della Red Bull battere per appena 8 millesimi la Mercedes di Valtteri Bottas nella seconda sessione di prove libere a Le Castellet. Analizzando questa prima giornata francese, il pilota di Hasselt è apparso cauto, ma tendente all’ottimismo. “Penso che nel complesso sia stata una positiva conclusione di giornata”, ha spiegato Verstappen, “Siamo migliorati. Non ero del tutto soddisfatto nelle FP1 e anche le FP2 non erano iniziate come mi aspettavo. Ma con il secondo set di gomme soft questo pomeriggio la macchina andava molto meglio. In generale posso dire che potremo essere competitivi domani”.



“Non è facile, perché la pista è molto esposta ed è piuttosto ventosa, il che significa che non è sempre facile riuscire a centrare un buon giro. Il vento è a raffiche, quindi un giro ti sembra a posto mentre nel giro successivo può aumentare. Questo significa che non è semplice giudicare le velocità a centro curva. Ma questo vale per tutti”. Le FP2 hanno portato decisamente la firma dell’olandese, imponendosi in cima alla lista dei tempi con il crono di 1’32’’872, rifilando due decimi e mezzo ad Hamilton (a parità di gomme). Il leader del Mondiale Piloti, però, non si sbilancia in previsioni: “È difficile dire dove saremo domani. Non si sa mai come quanto miglioreranno i tuoi avversari durante la serata, ma anche i long run sembravano decenti. Ci sarà equilibrio e sicuramente non sarà facile”, assicura Verstappen.



Se paragonato alle prestazioni viste a Montecarlo e Baku, il risultato delle prove libere di oggi ha confermato le previsioni secondo le quali la Mercedes sarebbe tornata a dettare legge una volta abbandonati i tracciati cittadini. Lewis Hamilton, però, ha voluto parlare di problemi di grip, la cui natura è ancora di difficile comprensione. “Non è stato un venerdì così differente rispetto agli ultimi due appuntamenti; soltanto la posizione finale nella classifica dei tempi è diversa. Questo weekend sarà una bella sfida per tutti, ma non so se le difficoltà riscontrate fino ad ora dipendano dal nuovo asfalto, dalla temperatura della pista o dalla pressione delle gomme”, dichiara il sette volte campione del mondo. “È stata adottata una pressione delle gomme davvero alta, forse come mai in passato e tutti hanno difficoltà a trovare grip”.



Al termine di questo venerdì gli ingegneri Mercedes ed Hamilton dovranno affrontare un lungo briefing per capire come mettere una pezza a questa mancanza di aderenza. Tuttavia, se oltre ai tempi sul giro si analizzano anche i passi gara, si può notare come la W12 sembri (insieme alla Red Bull) la vettura più efficiente al Paul Ricard. “Valuteremo ogni opzione. Abbiamo fatto molti cambiamenti e probabilmente stanotte effettueremo molte analisi con la speranza di trovarci in una situazione migliore domani, ma non sapremo se avremo preso la giusta decisione prima di 24 ore”. “I tempi, però, non sono così terribili. Siamo vicini alla vetta e possiamo essere in lotta”, conclude il britannico.