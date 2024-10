F1 Messico: la McLaren alza la voce in FP3, le Ferrari devono inseguire

Altro turno complicato per il leader della classifica iridata, Max Verstappen, che dopo alcuni problemi tecnici alla sua RB20 riscontrati venerdì è sceso in pista con una power unit vecchia: l'olandese si è prima concentrato sul passo gara, per raccogliere le informazioni che non era riuscito ad accumulare nelle prime due sessioni, poi ha chiuso con un comunque positivo 4° tempo, consapevole che anche a Città del Messico, con tutta probabilità, dovrà correre in difesa.