Andrea Kimi Antonelli torna alla guida della Mercedes: sostituirà Lewis Hamilton nelle prime libere del Messico

"Non vedo l'ora di guidare nelle FP1 e di dare il mio contributo per aiutare la squadra a partire bene in pista questo fine settimana - ha affermato Antonelli sui canali ufficiali di Mercedes -. È un circuito nuovo per me, ho lavorato duramente per prepararmi. L'altitudine lo rende unico ed è una sfida che non vedo l'ora di provare. Voglio ringraziare la squadra per avermi dato questa opportunità di dare il mio contributo". Grande attesa anche da parte del team principal di Mercedes Toto Wolff che attende impaziente il momento di rivedere Antonelli alla guida di una Freccia d'Argento: "Non vediamo l'ora di vedere Kimi continuare il suo sviluppo in pista in Messico".