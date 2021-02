Anche Gasly positivo al Covid-19

Pierre Gasly è risultato positivo al coronavirus. E' stato lo stesso pilota di F1 ad annunciarlo in un post sui suoi profili social. "Volevo farvi sapere che sono risultato positivo al Covid-19, l'ho detto a tutti coloro con cui sono stato in contatto negli ultimi giorni - ha scritto il francese dell'AlphaTauri, vincitore del GP di Monza - Attualmente mi trovo in isolamento e sto seguendo i protocolli delle autorità sanitarie. Mi sento bene, continuerò il mio programma di allenamento da casa mentre rimarrà in isolamento".