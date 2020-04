Volkswagen, ricariche veloci in Cina

Volkswagen Group Components e la start-up Shanghai DU-POWER New Energy Technical hanno sottoscritto un accordo per la produzione di stazioni di ricarica Le firme dei rappresentanti delle due aziende sono state fatte a Suzhou. L’avvio della produzione è previsto nella seconda metà del 2020, un passo fondamentale per l’incremento della crescita del mercato dei veicoli elettrici. La nuova società sarà situata nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Suzhou Wuzhong, vicino a Shanghai, Cina. Come annunciato in precedenza, in futuro saranno prodotte anche stazioni di ricarica rapida flessibili presso la sede di Hannover.