Sensori e satelliti per la cura delle piante

Si chiama Italian Tree Talker Network ed è un progetto ideato per monitorare costantemente lo stato di salute degli alberi, l'ambiente in cui vivono e l'impatto del clima. Siamo in Trentino e parliamo di tecnologie innovative, come sensori, torri di rilevamento e satelliti, che rientrano in una rete di monitoraggio italiana che conta 25 siti in tutto il Paese.