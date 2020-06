Scegli la tua auto green con configuratore "a basse emissioni"

MotorK, azienda che lavora nel digital automotive, presenta sul mercato italiano il primo configuratore di auto a basse emissioni di CO2: una sezione del sito DriveK, portale per la configurazione di veicoli nuovi, interamente dedicata a ibrido ed elettrico. E' possibile selezionare, configurare e scegliere l’auto ecologica ideale scegliendo tra 38 brand e più di 170 modelli, effettuare ricerche per parametri tradizionali come marca, prezzo, tipo di carrozzeria e alimentazione, nonché per quegli specifici di questo segmento come l'autonomia, la capacità della batteria o il connettore di ricarica.