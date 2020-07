Roma, presentata a Mattarella la nuova Fiat 500 elettrica

È stato un debutto istituzionale quello della nuova Fiat 500 elettrica. La vettura a zero emissioni è infatti stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da una delegazione di FCA: erano presenti il Presidente John Elkann, il Responsabile delle attività europee Pietro Gorlier e il Presidente Fiat Brand Global, Olivier Francois. La delegazione si è poi spostata a Palazzo Chigi, dove anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha potuto ammirare l'ultimo gioiello della casa italiana. Fiat 500 elettrica ha un motore da 87 kW che garantisce una velocità massima di 150 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Le batterie agli ioni di litio (42 kwh di capacità) consentono 320 km di autonomia con ciclo Wltp. Per ottimizzare i tempi di ricarica, a bordo è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW, che permette di ricaricare la batteria in tempi molto brevi. La prima serie esclusiva, prodotta in 500 esemplari, sarà seguita da una versione normale distribuita su larga scala.

Mattarella, Presidente "elettrico"

