Renault, numeri da record sulle vendite elettriche

IL BILANCIO

Saranno le auto del futuro, ma anche il presente racconta di grandi numeri nella produzione di auto elettriche. Nello stabilimento di Flins, in Francia, il gruppo Renault ha festeggiato da poco la produzione dell’esemplare 200.000 di vettura full electric dal 2012. Si tratta del nuovo modello della ZOE, in versione INTENS.

Renault ha annunciato che la ZOE parteciperà alla prossima edizione dell’Andros Trophy, mini campionato che si corre sulle piste ghiacciate delle Alpi, molto popolare in Francia. Tra i piloti ufficiali ci sarà anche Nicholas Prost, che con la Renault aveva già corso nel mondiale di Formula E.

Oltre alla ZOE, quasi 180.000 i modelli assemblati nella linea produttiva, a Flins nasce anche la Nissan Micra full electric.

In tema di cifre non passa inosservato nemmeno il record della E-Golf, con la Volkswagen che annunciato la consegna al cliente dell’esemplare 100.000, in attesa che dallo stabilimento di Zwickau, inaugurato da poco, escano le prime ID.3, modello pronto a battere ogni primato.