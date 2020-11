Quale E-Bike? Te lo dice l'app

E-PLANET

Si chiama BiciLive App ed è la prima applicazione gratuita che aiuta gli utenti a esplorare il mondo delle eBike e trovare il modello ideale tra più di 2300 alternative di 130 marchi. L'idea è di BiciLive.it: il primo Catalogo della bici elettrica con caratteristiche, prezzi, foto, informazioni utili e guide pratiche. Un vero e proprio censimento che ha permesso di raccogliere e unificare i dati di tutti i brand di bici elettriche.





Il cuore dell’app è l’eBike Finder, il motore di ricerca che consente di scoprire tutti i modelli proposti dai 130 brand presenti nell’elenco alfabetico. Ma la vera rivoluzione è la possibilità di eseguire ricerche molto specifiche a seconda delle esigenze dell’utente. Impostando uno o più parametri di ricerca (categoria, marca eBike, marca motore, prezzo, capacità batteria) è possibile visionare in pochissimo tempo tutte le bici corrispondenti.



Per i biker più esperti sono inoltre disponibili ulteriori filtri di selezione avanzata (potenza motore, coppia motore, peso, materiale del telaio, tipo di ammortizzatore, diametro della ruota anteriore e posteriore). Una volta impostati i filtri, lo strumento proporrà i risultati di ricerca in ordine decrescente di prezzo.



Per ogni singolo modello è disponibile una scheda prodotto dettagliata che fornisce tutte le specifiche tecniche, le foto e i prezzi di listino al pubblico. È possibile salvare le schede bici consultate nei preferiti, per non perderle di vista, oppure condividerle con gli amici tramite i principali social network.



Per chi si affaccia per la prima volta al mondo dell’elettrico, BiciLive App mette a disposizione la breve spiegazione di ogni caratteristica tecnica, descritta in modo chiaro, semplice e comprensibile anche dai meno esperti.