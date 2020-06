Pick-up elettrico da colorare

E-PLANET

Fondata nel 2009, Rivian è una Casa automobilistica statunitense focalizzata sulla mobilità sostenibile. Gli ultimi modelli che stanno facendo parlare del marchio del Michigan sono un Suv e un pick-up totalmente elettrici, ma è l'idea avuta nei giorni scorsi a richiamare (anche la nostra) attenzione. Un test vehicle consegnato a turno nelle mani dei propri dipendenti, anzi in quelle dei rispettivi bambini.

E' stato infatti molto originale il modo che ha avuto Rivian per ringraziare i propri lavoratori che non hanno fermato il proprio operato durante il periodo del lockdown. Un pick-up, in realtà un mezzo utilizzato per le prove, da far colorare ai figli dei dipendenti.

I disegni sulla carrozzeria sono gli stessi utilizzati già da Rivian - dove la creatività non manca - per una sorta di opuscolo stampabile per far passare il tempo ai bambini, sempre durante la quarantena. Ora hanno voluto esagerare, stupendo i provetti artisti facendo loro arrivare direttamente a casa la macchina da dipingere.