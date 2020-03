Peugeot 208 auto dell'anno 2020

Per il secondo anno di fila l’auto dell’anno è anche a emissioni zero. Se nel 2019 la vittoria della Jaguar I-Pace rappresentò in qualche modo una sorpresa, la vittoria 2020 della Peugeot 208 (che ha sfilato sul palco in versione elettrica) sottolinea la conferma del trend positivo delle full electric. Nel salone deserto di Ginevra, causa coronavirus, tre i modelli a batteria tra le sette candidature (Porsche Taycan, Tesla Model 3 e la 208, appunto): tutti sono arrivati sul podio.