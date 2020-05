Nissan Leaf, percorsi 14 miliardi di km in elettrico

Qual è la macchina elettrica più venduta al mondo? Nissan Leaf con oltre 470.000 unità su strada nel pianeta e che ha percorso un totale di 14 miliardi di km e risparmiando 2,2 milioni di tonnellate di CO2. Un mezzo che, come molte auto elettriche, funziona anche quando non funziona. Attraverso un alimentatore bidirezionale le tecnologie “Vehicle-to-home” e “Vehicle-to-grid” trasformano Nissan LEAF in un vettore di energia utile per lo stoccaggio e per lo scambio di energia con la rete domestica e con la rete pubblica.