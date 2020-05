Nissan, debutta e-NV200 XL Voltia per le consegne dell'ultimo miglio

LA NOVITÀ

Rivoluzione 100% elettrica per le consegne dell'ultimo miglio secondo Nissan. La casa giapponese debutta in Europa con e-NV200 XL Voltia, destinato alle consegne in città, il van è già in testa alla classifica come veicolo a zero emissioni scelto dai principali operatori di consegne dell'ultimo miglio. "Nonostante i rigidissimi standard sulle emissioni inquinanti e le zone a traffico limitato delle città, la richiesta di consegne dell'ultimo miglio nelle zone urbane non accenna a diminuire - ha precisato Manuel Burdiel, General Manager della divisione LCV Sales and Business Development Europea -. Le aziende, grandi e piccole indistintamente, devono dimostrarsi competitive e trovare una soluzione per ottimizzare le spedizioni".

e-NV200 XL Voltia ha una capacità di carico superiore del 90% rispetto al già fortemente competitivo e-NV200 che, anno dopo anno, si sta confermando il veicolo ideale per le consegne in città: l'assenza di emissioni e l'estrema silenziosità sono particolarmente apprezzate sia dagli operatori che dai residenti.

L'ampio spazio di e-NV200 XL Voltia consente inoltre di ridurre il numero dei viaggi per effettuare le consegne. e-NV200 XL Voltia è progettato in ottica di versatilità e praticità e la manovrabilità è stata messa a punto specificatamente per le strade urbane. Il nuovo modello è inoltre dotato di una batteria Nissan da 40 kWh ad alta capacità e di un caricatore CHAdeMO a bordo per effettuare ricariche rapide in corrente continua.

Oltre a un sistema efficiente di propulsione, e-NV200 XL Voltia vanta un sistema intelligente di gestione della carica con la frenata rigenerativa per ricaricare la batteria in marcia (B) e regolazione della potenza in uscita per tutelare la batteria (Eco).