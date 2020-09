Nissan, 500mila volte Leaf

E-PLANET

Dopo quasi 10 anni dal lancio la più popolare elettrica targata Nissan raggiunge quota 500.000. Prodotta a Sunderland nel Regno Unito, è stata consegnata in Norvegia in occasione del World EV Day. Sono oltre 14,8 miliardi i chilometri percorsi da Leaf a zero emissioni nei 10 anni di vita, promuovendo un impatto positivo per l’ambiente e una mobilità più sostenibile.

Nel corso degli anni, Nissan LEAF si è aggiudicata molti riconoscimenti in tutto il mondo, fra cui l’"European Car of the Year" nel 2011, il "World Car of the Year" nel 2011 e il "Car of the Year Japan" nel 2011-2012. La proprietaria della numero 500.000 è la norvegese Maria Jansen.

“Mio marito e io abbiamo scelto di acquistare Nissan LEAF nel 2018”, ha dichiarato Jansen. “Siamo molto fieri di avere la 500.000, grazie alla maggiore autonomia e alle tecnologie avanzate soddisfa pienamente le nostre esigenze.”

Con oltre 14,8 miliardi di km a zero emissioni dal 2010, i proprietari di LEAF hanno risparmiato all’ambiente oltre 2,4 milioni di tonnellate di CO2. “Nel corso dei lockdown, i consumatori hanno avuto modo di sperimentare cosa significa vivere con un’aria più pulita e un minore inquinamento acustico”, ha commentato Helen Perry, head of electric passenger cars and infrastructures Nissan Europe. “Oggi più che mai, sono pronti a compiere passi concreti verso un futuro più sostenibile, e guidare Nissan LEAF è uno di questi”.