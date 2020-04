Nathalie, la supercar elettrica al metanolo da 563 cavalli

DAL 2021

Roland Gumpert, CEO della casa automobilistica Gumpert Aiways ha ideato e progettato una innovativa supercar, Nathalie, alimentata da fuel cell a metanolo. Il concept era stato presentato lo scorso marzo al Salone di Ginevra 2019 e oggi la casa sino-tedesca fa sapere che sono aperte le prenotazioni, mentre la fase di consegna è prevista dalla seconda metà del 2021.

La velocità massima raggiunge i 300 km/h e bastano 2,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. L'autonomia è di 820 km e per fare un pieno servono solo tre minuti. La cella combustibile è posta sotto il cofano, fornisce 15 kW di potenza continua a un motore elettrico dal 400 kW (536 CV). Tra questi due elementi si trova una batteria tampone in grado di regalare elettricità extra qualora sia necessario passare a una guida più veloce e vivace. La batteria può essere caricata sia dalle fuel cell che dal sistema di recupero dell'energia di frenata di cui è dotata Nathalie.

I 536 cavalli di potenza motrice sono invece distribuiti uniformemente inserendo un motore elettrico su ogni ruota. L'auto possiede un serbatoio da 65 litri per il metanolo, che assicura appunto un'autonomia di 820 km a una velocità di crociera di 120 km/h. Non servono dunque spine, propulsione ibrida o serbatoi a idrogeno.

E per fare il pieno? La società prevede un “servizio di consegna durante la notte” nei mercati di lancio come Germania, Austria e Svizzera. Più avanti il progetto prevede lo sviluppo di una catena di approvvigionamento in Nord America e Medio Oriente. Il prezzo parte dai 407.500 euro. Del resto, è una supercar per pochi: ne verranno prodotte solo 500.