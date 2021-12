Natale in viaggio, ma green

E-PLANET

Se siete ancora indecisi su cosa mettere sotto l’albero ecco qualche consiglio per dei regali a impatto zero

La corsa ai regali è appena cominciata. Questi sono i primi giorni di shopping e come sempre trovare il regalo giusto non è mai facile. Forse è meglio farselo da soli o pensare a un regalo di coppia, magari con un occhio anche alla sostenibilità. E cosa c’è di meglio di un viaggio nella natura?

Un’esperienza unica come quella a bordo del Trenino Rosso del Bernina, una vera favola su rotaie. Laghi ghiacciati, foreste e vette innevate: la ferrovia che unisce Italia e Svizzera è un simbolo di armonia con l’ambiente, un capolavoro di ingegneria dichiarato Patrimonio Unesco.

Se invece il freddo non vi spaventa e volete toccare la natura con mano, beh allora potreste addirittura dormirci in mezzo. I glamping sono magici soprattutto in inverno. Per brindare al nuovo anno si potrà scegliere tra chalet o tende più simili a suite, circondate dalla neve o immerse nel cuore di un bosco, vivendo la magia delle feste con stile e soprattutto all’insegna della sostenibilità.

E allora non dimenticate di mettere in valigia lo spirito natalizio e preparatevi a scegliere la meta, ovviamente green.