Mobility-R3, una possibile auto del futuro?

Mobility-R3

La fantasia per immaginare l'auto del futuro non manca certo al designer Dennis Cheng che ha pubblicato sulla piattaforma Behance la sua idea di mobilità del futuro, precisamente per il 2035. Il concept pone in primo piano la soluzione alla mancanza di spazio nelle aree urbane sovraffollate. Per questo Mobility-R3, questo il nome del veicolo – per ora solo digitale – è progettato per cambiare conformazione in base alle esigenze.

Negli spazi urbani ristretti, infatti, la minicar si muove in verticale e il passeggero all'interno è seduto su una comoda poltrona. Questo faciliterebbe anche le procedure di parcheggio, effettuato con guida autonoma e intelligenza artificiale. Per i viaggi più lunghi Mobility-R3 può cambiare forma e posizionarsi in orizzontale, con il guidatore quasi sdraiato per godersi il viaggio in relax.

Il tocco del designer si fa sentire anche sulla carrozzeria, immaginata quasi tutta in vetro e con materiali d'avanguardia. Il motore elettrico è dotato di due ruote interne capaci di recuperare l’energia persa durante la frenata.

E la batteria? Chang fa leva sul fatto che nel 2035 gli accumulatori saranno molto più piccoli e e performanti degli attuali. Non resta che attendere e vedere se progetti così vedranno mai la luce.