Mobilità sostenibile, la rivoluzione Jaguar con Project Vector

E-PLANET

Jaguar Land Rover ha presentato il veicolo di nuova concezione Project Vector, nell'ambito del viaggio Destination Zero dell'azienda. Il progetto Vector ha come obiettivo un veicolo elettrico all'avanguardia, versatile, ma soprattutto autonomo. Dalla fine del 2021 sono previsti i primi test su strada. La concept svelata a Coventry, presente anche il Principe Carlo, misura quattro metri di lunghezza ed è stata progettata per la città, confezionando tutti i componenti della batteria e della trasmissione su un basamento piatto, per consentirne l'utilizzo in una varietà di usi. L'ampio spazio all'interno dell'abitacolo consente configurazioni per l'utilizzo sia privato che pubblico.

La missione di Jaguar Land Rover Destination Zero ha come obiettivo quello di rendere rendere le società più sicure e più sane e l'ambiente più pulito. Realizzata attraverso un'innovazione incessante, l'azienda si concentra sul raggiungimento di un futuro di zero emissioni, zero incidenti e zero traffico - attraverso i suoi prodotti, i suoi servizi e le sue strutture.