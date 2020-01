Mercedes, ecco la EQS

Dopo la presentazione della concept Vision EQS al salone di Francoforte dell’anno scorso, Mercedes ha portato sulle strade della California il prototipo, assieme alla macchina che dovrebbe essere messa in vendita a partire dall’anno prossimo. La casa di Stoccarda ha pubblicato le foto dei test con la concept e la vettura destinata ad entrare in produzione, ovviamente camuffata per non svelare quelle che saranno le linee definitive dell’ammiraglia a emissioni zero. La sensazione è che la EQS manterrà la forma allungata e sinuosa, ma non dovrebbe conservare le caratteristiche estreme della concept Vision. Mancano anche le telecamere montate sul prototipo al posto degli specchietti retrovisori. Per la presentazione della EQS nella sua versione definitiva servirà aspettare almeno la fine del 2020, dopo che la Mercedes avrà presentato la nuova serie S nella sua configurazione a motore termico