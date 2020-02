L'idea Volkswagen: un robot verrà a ricaricarci la macchina elettrica

Ricarica? Non dovremo più preoccuparcene. O meglio, per noi se ne occuperà qualc’un altro. Nello specifico: un robot. Il progetto è firmato Volkswagen Group Components, per il momento si può ancora definire “visionario” ma potrebbe non esserlo più nel futuro prossimo. Come funziona? Esattamente al contrario rispetto a oggi: non più l’automobilista elettrico che cerca una colonnina, ma la ricarica che va da lui. Parliamo di parcheggi multipiano, sotterranei o anche all’aperto: si parcheggia e con una app (o con la macchina stessa) ci si collega a un robot autonomo che porterà la ricarica dall’auto.