Le torri del vento: i climatizzatori naturali dell'antica Persia

Non sono il set di una saga fantasy né l’ultima trovata hi-tech. Le Torri del Vento raccontano una storia antichissima: quella che lega l’uomo alle risorse della natura. Siamo in Medio Oriente, nei territori dell’antica Persia. Qui sin dal X secolo a.C. la popolazione ha fatto ricorso ad alcuni stratagemmi per difendersi dalle alte temperature sfruttando unicamente la forza del vento.