L’Agricoltura 4.0 smart e sostenibile di Maschio Gaspardo

POLLICE VERDE

Una visione green che fa della nuova agricoltura 4.0 il suo punto di forza

Il rapporto che lega uomo e agricoltura è antichissimo, una connessione continua che oggi si traduce nello sviluppo di tecnologie agricole sempre più innovative e attente al loro impatto ambientale. Proteggere gli ecosistemi e gli habitat dal declino causato negli anni dall’agricoltura intensiva è ormai un focus imprescindibile. Un obiettivo promosso anche dall’Agenda 2030 dell’ONU per garantire sistemi di produzione alimentare sempre più sostenibili. La sostenibilità ambientale rappresenta un tema di centrale importanza per la strategia di crescita del Gruppo Maschio Gaspardo.

I fratelli Mirco e Andrea Maschio stanno investendo in ricerca e sviluppo per tecnologie sempre più innovative a basso impatto ambientale, in linea con la strategia Farm To Fork che ha come obiettivo quello di promuovere una filiera alimentare ad impatto ambientale neutro o positivo, preservando e ripristinando le risorse terrestri, marine e di acqua dolce da cui il sistema alimentare dipende, contribuendo a mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ai loro effetti. Quella di Maschio Gaspardo è una visione green che fa della nuova agricoltura 4.0 il suo punto di forza.

Innovazione e sostenibilità si uniscono per lo sviluppo di un’agricoltura di precisione che attraverso l’impiego di tecnologie avanzate e a basse emissioni di CO2 è in grado di massimizzare la resa, ridurre gli sprechi e soprattutto preservare il suolo e l’habitat. Un grande impegno premiato con riconoscimenti a livello nazionale e internazionale che nella pratica si traduce in un'agricoltura sostenibile capace sia di garantire il nutrimento necessario agli esseri umani e sia mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici nel rispetto dell’acqua, della terra e dell’ambiente naturale.