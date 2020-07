La nuova era (ibrida) dei rally

Il mondo dei rally in Italia ha avuto un week end storico sulle strade di Biella. La gara, infatti, ha visto al via la nuova Suzuki SWIFT SPORT Hybrid R1, la prima auto ibrida a prendere parte ad una competizione rallistica. Notevole il rapporto peso/potenza: 1.025 kg per 129 cavalli. Il motore è un quattro cilindri da 1,4 litri, abbinato all’ Integrated Starter Generator (ISG) da 48 Volt, che svolge anche la funzione di alternatore, motore elettrico e di avviamento.