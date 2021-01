Klimamobility, appuntamento green da non perdere

DA BOLZANO

Sulla mobilità elettrica si partirà con una domanda-chiave: il 2021 è l’anno del boom? Roberto Scarabel, Vicepresidente vicario di AsConAuto-Associazione Consorzi Concessionari Auto, Gian Luca Pellegrini, Direttore di “Quattroruote” e Roberto Olivi, P.R. BMW Italia cercheranno di trovare le risposte, analizzando i dati delle vendite del 2020 e le previsioni per il 2021. Il secondo dibattito sarà invece dedicato al tema della ricarica domestica. La casa sta infatti diventando un elemento centrale per rifornire l’auto elettrica: i due sistemi, l’abitazione e la batteria della vettura, “dialogano” direttamente e, all’occorrenza, l’una cede energia all’altra.

L’idrogeno sarà invece al centro del terzo dibattito, con la partecipazione di Daniel Alfreider, Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Provincia di Bolzano, e Diether Theiner, Presidente IIT Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Società Consortile AR.

A chiudere il ciclo di seminari, Markus Lobis, co-fondatore di kyklos, neo-nata società bolzanina impegnata nell’ambito della mobilità sostenibile e concentrata su progetti di utilizzo dello spazio pubblico dal respiro socio-culturale che, insieme a Cezar Gremi eTobia Marta di Urbico, primo servizio di bike courier urbano delle Marche, rifletterà sull’uso delle cargo bikes nella logistica.

Ma non è tutto: Klimamobility si rivolge anche ai privati con un Talk dedicato ai 10 consigli per l’acquisto di un’automobile elettrica, con la partecipazione di Francesco Naso, direttore tecnico di Motus-e, Andrea Daminelli, fondatore di DazeTechnology e Paolo Mariano, Responsabile acquisti e appalti per Sasa SpA Bolzano e collaboratore di vaielettrico.it. Appuntamento per tutti gli interessati il 29 gennaio, dalle 18:00 alle 18:30 in live streaming sulk sito di Klimamobility - Fiera Bolzano.