In Cina vola la "bozza" della Smart

Si chiama Wuling Hong Guang Mini EV ed è la parte più difficile della notizia. E' una city car da 2 metri e 92 che costa il corrispettivo di 4.000 euro (5.000 nella versione più performante) e che in ottobre, a quattro mesi dal lancio, ha già battuto la Tesla Model 3 ed è in testa nella classifica dei modelli elettrici più venduti in Cina.