In arrivo un camion elettrico con pannelli bio di vetro e resina

PROTOTIPO SVEDESE

Anche per il trasporto merci su strada si apre la via per un modello più sostenibile. Società come AB Volvo e Scania si sono già attivate, mentre ora è la volta di una startup svedese: si tratta della Volta Trucks, creatrice della Volta Zero, un camion elettrico da 16 tonnellate, progettato per lavorare negli ambienti urbani. Il mezzo, dotato di una batteria da 200 kWh, può essere autonomo fino a 200 km con una ricarica. In una nota stampa si legge che “la società mira a mitigare l’impatto ambientale della logistica e delle consegne di merci che costituiscono la linfa vitale del commercio nelle grandi città metropolitane”.la fine dell’anno.

Volta Zero però si spinge oltre: sarà infatti anche il primo mezzo per il trasporto merci su strada ad essere dotato di speciali pannelli “bio”, il cui materiale è stato sviluppato in collaborazione con l’ESA (l’Agenzia Spaziale Europea) ed è costituito da fibre di lino mescolate con resine biodegradabili. Il risultato è un prodotto composito e completamente naturale che dovrebbe essere neutro in termini di impronta di carbonio.

Lo stesso materiale è già stato impiegato nei veicoli delle competizioni automobilistiche, questa però è la prima volta che viene utilizzato per un mezzo destinato alle strade pubbliche. Rispetto ai pannelli in fibra di carbonio o ad altre soluzioni leggere, il mix di lino e resina è fino a tre volte più efficiente nello smorzamento delle vibrazioni e in caso di impatto non rischia di frantumarsi in pezzi taglienti.

“Ogni Volta Zero rimuoverà tonnellate di CO2 dall’atmosfera della nostre città, ma crediamo che la sostenibilità sia qualcosa di più che eliminare i gas di scarico. Per questo motivo abbiamo adottato un approccio ecologico più ampio”, afferma il CEO di Volta Trucks, Rob Fowler. “Continueremo a impegnarci con tutte le nostre forze per assicurarci di mantenere la nostra mission: diventare il produttore di veicoli commerciali più sostenibile al mondo”.

Il primo prototipo è già in fase di costruzione e, se la situazione mondiale lo consentirà, dovrebbe essere presentato al mondo entro la fine dell’anno.