Il museo militare sottomarino di Aqaba

I fondali oceanici di tutto il mondo nascondono i tesori più disparati. Il gigantesco relitto del Titanic che dal 1912 si trova a 3810 metri di profondità nelle acque dell’Oceano Atlantico è solo un esempio. In Giordania, sul fondale del Mar Rosso a circa 15-28 metri di profondità, si trova l’Underwater Military Museum Dive Site, il primo museo militare sottomarino del mondo composto da 19 mezzi militari pesanti forniti dalle Forze Armate Giordane, tra cui carri armati, elicotteri e portaerei schierati in formazione da battaglia. La location del museo non è causale: per collocare i mezzi è stata scelta appositamente una zona particolarmente povera di coralli e biodiversità, nella speranza che il materiale affondato possa costituire un vero e proprio nuovo reef artificiale per le specie marine.