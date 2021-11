Il futuro high tech e sostenibile di TERRA VR|46

E-PLANET

Il nuovo riferimento nel panorama delle moderne e-bike presenti sul mercato

Anche dopo l’emozionante ritiro dalla MotoGP, il Dottore non smette di stupire. Ma questa volta a far parlare di Valentino Rossi non sono state le sue imprese in sella in pista ma le sue prime E-Mtb, presentate in esclusiva ad EICMA 2021, la fiera che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote e che quest’anno dopo la pandemia riapre le porte. Appuntamento dal 25 al 28 novembre a Rho, presso le strutture della Fiera di Milano. L’esplosione della micromobilità elettrica ha fatto si che tra gli stand di EICMA ci sia sempre più spazio per e-bike, scooter elettrici, monopattini e tutti i mezzi dalla filosofia “green”. Terra VR46, la e-MTB firmata Valentino Rossi ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa





ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa Ultime gallery Vedi tutte

Dopo l’annuncio all’Italian Bike Festival 2021 di Rimini, MT Distribution e VR|46 hanno presentato ad EICMA 2021 il nuovo progetto VR46 E-Mtb, la prima e-mtb concepita tra Tavullia e Bologna. Una vera e propria bici elettrica premium, una e-bike da enduro bi-ammortizzata in grado di offrire una pedalata fluida ed un elevato controllo in discesa e in curva attraverso un attento studio nella progettazione e nella scelta di soluzioni tecniche all’avanguardia. Grazie al sistema Flip Chip, posizionato sul fulcro inferiore dell’ammortizzatore, è possibile trasformare la geometrica dell’e-bike passando da una performante All-Mountain ad una competitiva E-Enduro.

Il progetto è stato sviluppato all’interno della Motor Valley Italiana, il distretto industriale e culturale dell’Emilia-Romagna riconosciuto a livello internazionale come la culla dei marchi automotive italiani più rinomati al mondo. Si tratta di un vero e proprio gioiellino pensato per soddisfare anche le richieste dei bike rider più esigenti grazie alla qualità progettuale Made in Italy e all’estrema cura nella scelta delle componenti. La naturale transizione del brand VR46 verso un futuro sempre più high tech e sostenibile si riscontra fin dalla genesi del design dell’e-bike, risaltata dall’iconico colere giallo Valentino Rossi 46.

L’E-Mtb Terra VR|46 sarà lanciata sul mercato a partire dal 2022, in due versioni differenti: una Limited Edition, con una produzione in 46 pezzi numerata e fornita con certificato esclusivo firmato da Valentino Rossi. Una vera e propria versione full optional, assemblata con componenti wireless e materiale in carbonio. Oppure è disponibile la versione Premium. Un progetto tutto italiano con un risultato d’eccellenza: una mountain bike tecnologica, con un forte carattere racing e un design inconfondibile a certificare la sua unicità.