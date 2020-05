I segreti invisibili della mobilità elettrica

Lo sviluppo della mobilità sostenibile passa anche da elementi molto piccoli, ma di enorme importanza. Come i sensori, fondamentali per i sistemi multimediali, la guida autonoma e l'elettrificazione. Più di 50 in ogni modello di auto, sono prevalentemente realizzati in silicio. Qui però veniamo alla ricerca e all'innovazione, perchè il passo successivo sono i semiconduttori al carburo di silicio che offrono più potenza ai motori elettrici.