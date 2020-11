Hyundai per la guida dei più piccoli: un’elettrica... in miniatura  

Minicar o elettrica in miniatura: chiamatela come volete, è la più piccola auto elettrica della casa coreana. Il modello supercompatta si basa sulla concept car 45’ svelata nel 2019 al Salone di Francoforte. La vettura, che non ha ancora un nome, al momento ha una carrozzeria di colore Performance Blue e dettagli arancioni. Due i motori DC, per una velocità massima di 7 Km/h. Il sedile è al centro dell’auto e, ispirandosi al concept di Hyundai 45’, il modello è stato costruito il legno. Ulteriori dettagli sull’autonomia saranno rivelati in seguito. Trapela però una curiosità: la risata del conducente sarebbe in grado di alimentarla attraverso una tecnologia inedita: la Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC). Sarà in arrivo anche una gamma Hyundai tutta dedicata ai bimbi?