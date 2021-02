Giaguaro elettrico: accordo trra Jaguar Land Rover ed Enel X

LA PARTNERSHIP

Accordo tra Jaguar Land Rover ed Enel X per lo sviluppo di soluzioni integrate e competitive messe a disposizione dei clienti interessati all’acquisto della Jaguar I-PACE, 100% elettrica, e Land Rover (Plug- in Hybrid Electric Vehicle) e di tutte le vetture “alla spina” che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi e anni. Si tratta del JuicePack di Enel X, il pacchetto di offerte adatto alle diverse esigenze connesse all’utilizzo di una vettura “full electric”, con le diferse declinazioni. jaguar.it

Due le opzioni: casa e strada. Con JuicePack Home - Ricarica Privata, la vettura può fare il pieno di energia a casa, in ufficio o in un qualsiasi luogo privato grazie alla JuiceBox Pro Cellular, il nuovo dispositivo per la ricarica domestica di Enel X, con cavo Modo 3 integrato, disponibile nelle versioni da 7,4 e 11 kW di potenza. Con JuicePack Street - Ricarica Pubblica, ecco gli oltre 12mila punti di ricarica Enel X in tutta Italia, ai quali si aggiungono quelli dei partner con i quali ha siglato accordi di interoperabilità.

i modelli vanno dalla 100% elettrica Jaguar I-Pace alle versioni Plug-in hybrid della Jaguar E-Pace e F-Pace, dalla Range Rover Evoque e Discovery Sport alla Range Rover Velar, dalla Range Rover e Range Rover Sport alla Defender.