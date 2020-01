General Motors: 2,2 miliardi di dollari per convertire la fabbrica Hamtramcl per pick-up e suv elettrici

General Motors ha annunciato un investimento da 2,2 miliardi di dollari (circa 2 miliardi di euro) per la fabbrica Hamtramck, che verrà convertita per costruire light truck, suv e minbus elettrici. Si partirà a fine 2021 con un pick-up elettrico GM, si parla di far rivivere il brand Hummer. Con questo investimento farà crescere l'occupazione nell'area di Detroit dagli attuali 800 a 2.200 posti di lavoro.