Ferrari dal 2025 avrà il primo modello tutto elettrico

L'ANNUNCIO

Il presidente della casa di Maranello John Elkann annuncia la prima Ferrari totalmente elettrica

Ferrari risponde presente. Anche a Maranello hanno accettato la sfida dell’elettrico. La conferma di John Elkann arriva all’assemblea degli azionisti. Obiettivo 2025, data da segnare nel calendario: il Cavallino Rampante si elettrifica. Una decisione importante, nel rispetto della gloriosa storia dell’azienda. Ferrari, che ha approvato il bilancio dell’esercizio 2020, chiuso con un utile netto consolidato di 609 milioni di euro, non ha voluto ignorare questo nuovo tipo di mobilità e il passo tanto atteso è arrivato per voce del suo Presidente e A.D. giovedì 15 aprile: “Siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica, che abbiamo in programma di presentare nel 2025 e potete esserne certi: tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di Maranello sono in grado di concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia, verrà realizzato”.

Nel 2019 la SF90 Stradale, la prima ibrida plug-in, ha riscontrato grande successo a livello internazionale e ora il Cavallino Rampante si prepara a questa nuova avventura.

L’obiettivo di Ferrari è quello di impegnarsi a diventare completamente carbon free e apportare quindi queste innovazioni tecnologiche sia nel mondo del motorsport, sia nelle supercar stradali, riducendo così ulteriormente le emissioni di carbonio. Non resta quindi che aspettare per scoprire come sarà il nuovo gioiello elettrico Made in Maranello.