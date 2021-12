Extreme E, nel Dorset occasione Munnings: "Chiudere sul podio in casa"

extreme e

La pilota britannica del Team Andretti, in lotta con la scuderia di Button per il terzo posto nella classifica costruttori

Catie Munnings sentirà aria di casa al Jurassic X Prix che si corre nel Dorset, nel Regno Unito: per la pilota britannica sarà l'occasione di cercare di concludere in bellezza la prima stagione di Extreme E per dare a se stessa e al compagno di squadra Timmy Hansen la possibilità chiudere al terzo posto in classifica. Dopotutto anche la maggior parte del team Andretti United è britannico e la squadra, attualmente in lotta col team di Jenson Button (attualmente quarto, 92 punti contro i 93 dei rivali), vorrebbe festeggiare la gara di casa con il podio nei costruttori. A meno che Rosberg X Racing o X44 davanti non sbaglino e lascino addirittura aperte possibilità di titolo... extreme-e.com

"Il nostro obiettivo è concludere la stagione come l'abbiamo iniziata, con un podio!" le parole di Munnings. “Sappiamo di esserne capaci ed è assolutamente nostro obiettivo chiudere l'anno in bellezza, e un risultato tra i primi tre è qualcosa che siamo fiduciosi di poter ottenere. Abbiamo avuto ritmo sia in Groenlandia che in Sardegna, anche se l'ultima volta non è andata proprio come volevamo. Le condizioni saranno adatte a entrambi i nostri stili di guida: io ho un background di rally e Timmy di rallycross. Se ci sarà anche fango, andrà ancora meglio! Il Dorset è anche la mia gara di casa, non solo per me ma anche per il team, quindi sarà un onore rappresentare il Regno Unito per l'ultima gara Extreme E. Non vedo l'ora!”.

LA PROGRAMMAZIONE

Sabato 18 dicembre

Dalle ore 11 alle 13: Qualifiche 1 in streaming su Sportmediaset.it

Dalle ore 14 alle 16: Qualifiche 2 in streaming su Sportmediaset.it



Domenica 19 dicembre

Dalle ore 11 alle 12.30: Semifinale in streaming su Sportmediaset.it

Dalle ore 13 alle 15: Gara su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it