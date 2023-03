Anche Kovalainen sbarca in Extreme E: l'ex campione di F1 firma col team JBXE di Button

EXTREME E

Il campione finlandese Heikki Kovalainen firma col JBXE di Jenson Button e correrà la stagione 3 di Extreme E

Heikki Kovalainen è il nome nuovo per la Extreme E, ma un volto noto per il mondo dei motori. Il pilota finlandese, con un passato in F1, ha infatti firmato con il team JBXE di Jenson Button e correrà la stagione 3 al fianco di Hedda Hosas. Il 41enne, che ha negli scorsi anni si è approcciato al mondo del rally, è stato convinto facilmente dall'amico Button: "È stato un gioco da ragazzi, sono al settimo cielo che lui abbia accettato". Il finlandese si è detto entusiasta: "Non vedo l'ora di scendere in pista".

Il team di Button, reduce da una stagione altalenante chiusa col nono posto in classifica generale, punta sul duo scandinavo per poter risalire la china e competere con le altre squadre del mondiale dei SUV elettrici. Con l'approdo di Kovalainen, tra l'altro, l'Extreme E si arricchisce di un quarto nome noto della F1, dopo che Hamilton, Roseberg e proprio Button hanno abbracciato la competizione con i loro team.

BUTTON: "FELICE DI PORTARE HEIKKI CON NOI"

"Felicissimo di annunciare Heikki come nostro nuovo pilota e anche di avere Hedda che continua con il team" ha sottolineato Jenson Button all'annuncio della firma del finlandese. Per il campione F1 del 2009, infatti, si tratta di un traguardo importante per la serie che si arricchisce di un altro nome altisonante del mondo del motorsport. L'accordo tra Kovalainen e il team JBXE è stato facile da raggiungere: "Dopo il suo passaggio al mondo dei rally, è stato un gioco da ragazzi per il team avvicinarsi a lui e sono al settimo cielo che abbia accettato di unirsi al team e altrettanto felice di mantenere Hedda dopo che ha continuato a fare grandi progressi in la macchina, lei merita pienamente il suo posto."

KOVALAINEN: "NON VEDO L'ORA"

Vicecampione della serie junior di F1, la GP2, e una volta vincitore nel GP d'Ungheria nel 2008, Kovalainen si è detto pronto a questa nuova avventura della sua carriera automobilistica. A 41 anni, infatti, l'entusiasmo è come quello di un bambino alle prime armi: "Sono davvero entusiasta, è un grande campionato e non vedo l'ora di competere con gli altri piloti. Sarà qualcosa di nuovo per la mia carriera- ha detto il finlandese-, sono sempre alla ricerca di nuove sfide".