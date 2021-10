Extreme E in Sardegna: Island X Prix il 23-24 ottobre su Mediaset

Extreme E sbarca in Sardegna: il primo appuntamento stagionale in Europa è a Capo Teulada, base dell'addestramento dell'esercito italiano. L'Island X Prix del 23-24 ottobre sarà una sfida perfetta per l'adrenalina: ci si attende un terreno duro con cespugli a intervallare il fondo, una prova molto tecnica con difficoltà inedite. Come sempre diretta Mediaset su Canale 20 e Sportmediaset.it, torna il testa a testa tra i team di Rosberg e Hamilton.

twitter