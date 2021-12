Extreme E, il Team Hamilton vince le qualifiche e accorcia sul Team Rosberg

EXTREME E

L’X44 di Gutiérrez e Loeb domina entrambe le manche e rosicchia qualche punto a Taylor/Kristofferson, portandosi a -15

Il Team Hamilton si concede un’ultima speranza nel campionato di Extreme E. La squadra X 44 di Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb domina le qualifiche del Jurassic X Prix a Bovington, vincendo entrambe le manche, e si aggiudica i dodici punti in palio in giornata. Il Team Rosberg risponde nel migliore dei modi prendendosi la seconda piazza e difendendo il primato: tra i due ci sono quindi 15 punti di distanza. Domani la gara decisiva.

Sarà un appassionante testa a testa nell’ultima gara a decidere il campionato di Extreme E. La prova finale, il Jurassic X Prix di Bovington, vedrà il duello per il titolo tra le due squadre che hanno dominato la stagione. Il Team Hamilton si costruisce un’ultima possibilità di assalto dominando le qualifiche, con il miglior tempo sia nella prima sia nella seconda sessione. La coppia composta da Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb si aggiudica quindi i dodici punti in palio nel sabato. Il Team Rosberg, leader nella graduatoria, risponde però nel migliore dei modi e si prende la seconda posizione complessiva. Molly Taylor e Johan Kristofersson dovranno quindi difendere i quindici punti di margine rimasti: basterà superare la semifinale per essere aritmeticamente certi del titolo. Sul podio di giornata l’Acciona di Laia Sanz e Carlos Sainz.

Le qualifiche di oggi decidono anche gli accoppiamenti per le semifinali di domani. Il Team Hamilton si troverà nella prima semifinale, contro la Jbxe di Ahlin-Kottulinsky/Hansen e la Veloce Racing di Chadwick/Woolridge. Dall’altra parte il titolo di campioni del Team Rosberg passerà dalla necessità di superare il round (avanzano i primi due su tre) contro l’Acciona e l’Abt Cupra di Kleinschmidt ed Ekstrom. Sono finiti nella crazy race invece le altre tre squadre, ovvero la Andretti, la Segi Tv Chip Ganassi e la Xite Energy. L’appuntamento per le semifinali è dalle 11 alle 12.30, poi dalle 13 alle 15 le diverse finali. A quel punto il titolo di campione della Extreme E sarà assegnato.