Extreme E, Arctic X Prix: Rosberg X Racing vola nelle Qualificazioni 2 ma davanti a tutti c'è Team X44

EXTREME E

Molly Taylor e Johan Kristoffersson fanno segnare il miglior tempo nella seconda sessione ma il team di Hamilton comanda nella combinata

Risultata la più veloce in Q1, la squadra X44 con Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez alla guida ha confermato la sua impressionante forma durante le prove con il secondo miglior tempo in Q2, 10.951 dietro ai vincitori della sessione riuscendo comunque a conquistare la posizione di Top Qualifier.

Anche i piloti dell'Andretti United Timmy Hansen e Catie Munnings hanno reagito ai problemi in Q1 e hanno chiuso al terzo posto in Q2, davanti a un altro team in ripresa, Kevin Hansen e Mikaela Ahlin-Kottulinsky del team di Jenson Button.

Dopo il sesto tempo in Q1, ACCIONA Sainz XE con Carlos Sainz e Laia Sanz è arrivato quinto in Q2. Veloce Racing ha concluso al sesto posto, nonostante abbia subito la rottura del servosterzo nelle prime curve del primo giro di 8,6 km con Stephane Sarrazin al volante, riuscendo comunque a raggiungere la zona di cambio con una bella prova della debuttante Emma Gilmour che ha chiuso il giro col coltello tra i denti.

LA PROGRAMMAZIONE SU MEDIASET

Domenica 29/8

Dalle 12.00: Semifinali 1 e 2 su Sportmediaset.it

Dalle 16.00: Gara su Canale 20 e Sportmediaset.it