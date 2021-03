Extreme-E: guida, regolamento, calendario, squadre e piloti

NEL WEEKEND

La prima edizione del campionato di SUV elettrici che si sfidano ai confini del mondo per sensibilizzare sul tema dell'ambiente

Extreme E, ci siamo: nel weekend del 3-4 aprile prende il via il primo campionato di SUV elettrici nato dall'idea di Alejandro Agag, già fondatore della Formula E. Un format innovativo che si svolgerà in cinque tappe - trasmesse in chiaro su Mediaset - ai confini del mondo per sensibilizzare sul tema dell'ambiente, protagonisti tanti nomi già noti nello sport motoristico come Button, Loeb e Sainz (come piloti) o Hamilton e Rosberg (come proprietari del team). extreme-e.com

IL CAMPIONATO

Si svolgerà in cinque tappe in altrettante località simbolo della Terra, saranno nove i team a darsi battaglia e ognuno con una coppia di piloti, uno uomo e una donna per promuovere l'uguaglianza dei sessi. Ogni gara è formata da due giri, uno fatto dal pilota maschio e l'altro dal pilota femmina (l'ordine viene deciso dal team e non comunicato agli altri team, sarà quindi possibile vedersi sfidare nello stesso giro un pilota maschio contro un pilota femmina). Ogni appuntamento si svolge nell'arco di due giorni - sabato e domenica - e sette gare, di cui solo l'ultima darà i punti per la classifica finale.

IL FORMAT

Sabato si corrono quattro gare, la qualifica 1 e la qualifica 2.

Qualifica 1: In gara-1 di qualifica 1 ci saranno cinque vetture, in gara-2 di qualifica 1 ci saranno le restanti quattro: le posizioni in griglia delle gare di qualifica 1 saranno estratte a sorteggio. Tutte e nove le vetture poi passeranno alla qualifica 2.

Qualifica 2: In gara-1 di qualifica 2 ci saranno la prima, la terza e la quinta di gara-1 di qualifica 1 e la seconda e la quarta di gara-2 di qualifica 1. In gara-2 di qualifica 2 ci saranno prima e terza di gara-2 di qualifica 1 e la seconda e la quarta di gara-1 di qualifica 1.

Le prime due vetture di ciascuna gara di qualifica 2 accedono alla semifinale 1, la terza e la quarta di qualifica 2 accedono alla semifinale 2, chiamate anche Crazy Race

Domenica si corrono tre gare: semifinale 1, semifinale 2 e finale.

Semifinale 1: le prime tre vetture accedono alla Finale, quarta e quinta vengono eliminate

Semifinale 2: la prima vettura accede alla Finale, le altre tre vengono eliminate

Finale: gara decisiva che assegna i punti della tappa e validi per la classifica del campionato

PUNTEGGIO

La squadra che vince la Finale guadagna 20 punti, la seconda 15, la terza 10, la quarta 7, la quinta 6 (prima esclusa della semifinale 1), la sesta 5 (seconda esclusa della semifinale 1), la settima 4 (prima esclusa della semifinale 2), l'ottava 3 (seconda esclusa della semifinale 2), la nona 2 (terza esclusa della semifinale 2).

CALENDARIO

3-4 aprile: Arabia Saudita (Wadi Rum, Alula)

29-30 maggio: Senegal (Dakar, Lac Rose)

28-29 agosto: Groenlandia (Kangerlussuaq)

23-24 ottobre: Brasile (Santarem, Para)

11-12 dicembre: Argentina (Terra del Fuego)

TEAM E PILOTI

Team JBXE: Jenson Button e Mikaela Åhlin-Kottulinsky

Team Rosberg Xtreme Racing: Johan Kristoffersson e Molly Taylor

Team X44 (di Lewis Hamilton): Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez

Team Veloce Racing (di Jean-Eric Vergne): Stéphane Sarrazin e Jamie Chadwick

Team Chip Ganassi Racing: Kyle LeDuc e Sara Price

Team Andretti United Extreme E: Timmy Hansen e Catie Munnings

Team Hispano Suiza Xite Energy: Oliver Bennett e Christine Giampaoli Zonca

Team Acciona | Sainz XE: Carlos Sainz e Laia Sanz

Team ABT Cupra XE: Mattias Ekström e Claudia Hürtgen

VETTURA: ODYSSEY 21

Il SUV completamente elettrico di Extreme E è l'Odyssey 21, capace di accelerare da 0-100 kmh/h in 4 secondi e di arrivare a 200 km/h. Altri numeri? Coppia massima da 920nm, batterie da potenza massima di 370 kW (circa 630 cv), peso di 1.650 kg con dimensioni 4,401m (lunghezza), 2,3m (larghezza) e 1,846m (altezza). I pneumatici sono Continental, alti 940mm.